Barcelone : Hansi Flick très inquiet avant le Clásico

À quelques jours du Clásico face au Real Madrid, Hansi Flick fait face à un véritable casse-tête défensif. Après la défaite du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des Champions, l’entraîneur allemand s’inquiète particulièrement de la fragilité de son arrière-garde, notamment sur les côtés. Selon les informations de Sport, sa principale préoccupation concerne l’absence d’Eric Garcia, blessé lors de la rencontre face au Betis et indisponible pour au moins trois semaines. Devenu indispensable dans le dispositif barcelonais, le défenseur espagnol est considéré par Flick comme le véritable patron de sa défense, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Le technicien le voit même comme le successeur d’Íñigo Martínez, avec une polyvalence supplémentaire. Son absence s’est particulièrement fait ressentir face au PSG, où le Barça a souffert défensivement malgré une prestation encourageante en première période. La sortie de Marc Bernal, qui assurait jusque-là l’équilibre devant la défense, a également désorganisé l’équipe, qui a encaissé trois buts après son remplacement.

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Et cette situation tombe au plus mauvais moment pour le Barça, qui recevra dimanche le Real Madrid de José Mourinho au Camp Nou. Flick redoute particulièrement la capacité de l’entraîneur portugais à exploiter les espaces laissés sur les ailes. Malgré l’absence de Vinicius Junior, les Madrilènes disposent de joueurs rapides comme Yan Diomandé et Denzel Dumfries, susceptibles de mettre en difficulté les latéraux barcelonais. Un secteur dans lequel le technicien allemand peine à trouver des solutions fiables. Alejandro Balde a perdu du terrain dans la hiérarchie, Jules Koundé joue moins que prévu et João Cancelo n’apporte pas toutes les garanties défensives attendues. À l’inverse, le jeune Xavi Espart et Pau Cubarsí font partie des rares satisfactions du moment. Flick devrait donc continuer à accorder une place importante à Espart dans les prochaines rencontres, en attendant le retour d’Eric Garcia. Avec 51 matchs disputés la saison dernière, dont 47 titularisations, l’international espagnol s’est imposé comme une pièce maîtresse du système barcelonais, dont l’absence pourrait peser lourd lors de ce premier Clásico de la saison.