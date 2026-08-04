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Toulouse va recruter le jeune Sion Oppong

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Sion Oppong @Maxppp

Selon nos informations, Toulouse prépare l’arrivée de Sion Oppong, jeune ailier gauche de 18 ans qui évolue à l’IF Brommapojkarna en Suède. Déjà sélectionné avec l’équipe de Suède U21, ce joueur percutant et polyvalent a fait ses premiers pas remarqués au plus haut niveau en Allsvenskan. Il y affiche des statistiques prometteuses pour son jeune âge avec 2 buts et 1 passe décisive inscrits cette saison en 14 matches sous le maillot du club de Stockholm.

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Cette piste répond parfaitement aux besoins du TéFéCé, en quête de vitesse, de percussion et de profondeur sur les couloirs offensifs. Fidèle à sa stratégie de recrutement appuyée par la data, Toulouse cherche à mettre la main sur des talents émergents capables d’apporter de la vivacité à l’attaque violette tout en disposant d’une importante marge de progression. Le transfert est estimé aux alentours des quatre millions d’euros selon nos sources.

Pub. le - MAJ le
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