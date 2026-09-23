Équipe de France : Zinedine Zidane a un plan pour verrouiller défensivement le côté gauche de Kylian Mbappé

Vivement vendredi ! Intronisé sélectionneur de l’équipe de France en juillet dernier, Zinedine Zidane suscite énormément d’impatience. Après 14 ans de règne de Didier Deschamps (une finale d’Euro, deux finales de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Nations), les amoureux des Bleus et de la nouveauté trépignent à l’idée de voir l’ancien entraîneur du Real Madrid reprendre du service sur le banc de touche après cinq ans d’inactivité. Pour sa première, ZZ aura droit à un beau déplacement dans la chaude ambiance turque. Un match dans un environnement hostile qui fait déjà beaucoup parler, même si ce n’est pas vraiment l’ambiance du stade Kocaeli qui intéresse la presse française.

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Mbappé ne joue plus à gauche depuis plus de deux ans

Depuis hier et le premier entraînement collectif de Zidane à Clairefontaine, les suiveurs des Bleus ont tous fait un premier constat : Zidane veut installer un 4-3-3. Nul ne sait encore si le champion du monde 1998 maintiendra ce système dans la durée, mais le double ZZ a des idées bien précises. Face à la Turquie, ce sera donc probablement un 4-3-3… et avec Kylian Mbappé installé dans le couloir gauche ! Interrogé sur sa première collaboration avec la légende des Bleus, le Bondynois ne cachait pas sa joie. « C’est vraiment génial ! Une autre légende arrive en équipe de France. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. Tout le monde attend beaucoup de nous, et de lui aussi, compte tenu de ce qu’il représente pour nous, Français », confiait dernièrement le capitaine des Bleus au micro de CNN.

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Mais (ré)installer Mbappé à gauche suscite évidemment de gros doutes. Pas en termes d’efficacité (66 réalisations inscrites en 106 sélections), mais pour ce qui est du repli défensif. En sélection, Mbappé n’a plus évolué sur son côté gauche fétiche depuis la demi-finale de l’Euro 2024 perdue face à l’Espagne (1-2). Un constat à peu près équivalent en club. Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique l’a repositionné en numéro 9 lors de la saison 2023/2024. À Madrid, Mbappé a évolué à ce poste d’avant-centre dès son arrivée en 2024, même s’il a souvent marché sur les plates-bandes de Vinicius Jr à gauche. Et si Didier Deschamps, Luis Enrique, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa et José Mourinho l’ont laissé en pointe, c’est bien pour pallier les manques d’efforts défensifs du Français. En choisissant de faire revenir Mbappé à ses amours de jeunesse, Zinedine Zidane aurait-il trouvé la solution miracle ?

Un plan qui a déjà des failles ?

Ce soir, L’Équipe nous dévoile les premiers noms tricolores qui ont de très fortes chances d’être titulaires vendredi soir. Andy Diouf serait repositionné latéral gauche, tandis qu’Adrien Rabiot, Manu Koné et Rayan Cherki devraient composer l’entrejeu. Devant, Kylian Mbappé occupera le flanc gauche, Michael Olise serait son pendant droit et Ousmane Dembélé occuperait l’axe. Un bout de composition qui correspond au plan de « Zizou » avec Mbappé. Selon le quotidien sportif, le staff tricolore estime qu’en mettant le profil de Rabiot sur le même côté que Mbappé suffirait à garantir un équilibre. Enfin, pour verrouiller encore plus l’affaire, Zidane a choisi de convoquer des latéraux comme Diouf et Adrien Truffert. Des profils meilleurs en défense qu’en attaque. Mais ce plan semble comporter quelques failles.

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La première, c’est que Rabiot a déjà fait équipe avec Mbappé sur le flanc gauche. C’était justement le jour où le Bondynois a évolué pour la dernière fois à ce poste en sélection, lors de la demi-finale de l’Euro 2024 perdue contre la Roja. Et on se souvient tous quand Rabiot a été livré à lui-même lors du rush de Lamine Yamal pour inscrire le but égalisateur, pendant que Mbappé restait plus haut sur le terrain sans intervenir. Enfin, si Diouf possède un profil plus défensif qu’offensif, le jeune joueur de l’Inter n’a aucune expérience en équipe de France (idem pour l’ancien Rennais Truffert) et il a surtout l’habitude de jouer à droite de la défense, pas à gauche. Un sacré défi à relever pour une première titularisation. Contrairement à Didier Deschamps, Luis Enrique, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa et José Mourinho, Zinedine Zidane saura-t-il trouver les mots pour convaincre son capitaine de faire les efforts défensifs pour ne pas déséquilibrer son équipe ? Réponse dans deux jours.