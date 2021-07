Chelsea blinde le jeune Armando Broja

La promesse Armando Broja a signé un nouveau contrat à long terme au Chelsea Football Club qui l'engage à Stamford Bridge au moins jusqu'à l'été 2026. Il avait fait ses débuts en Premier League le 8 mars 2020 face à Everton. L'attaquant international albanais de 19 ans a passé la saison dernière en prêt en Eredivisie sous les couleurs du Vitesse Arnhem, avec lequel il a disputé 34 matches.

Ses 11 buts ont aidé l'équipe néerlandaise à terminer quatrième et à atteindre la finale de la Coupe des Pays-Bas, dans laquelle ils ont été battus par l'Ajax. Né à Slough, dans le sud de l'Angleterre, l'attaquant d'1m91 a progressé au sein de l'Academy des Blues et connu sa première cape avec l'Albanie en septembre dernier (6 sélections).

Armando Broja has signed a new long-term contract with the Blues! ✍️