Manchester City confirme la signature d’Elliot Anderson

Le 2 juillet dernier, Manchester City annonçait avoir trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert du milieu international anglais Elliot Anderson en échange de 135 M€. Les Cityzens avaient toutefois indiqué que la validation totale de l’arrivée du joueur serait faite à son retour de la Coupe du Monde.

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Welcome to City, Elliot Anderson 🩵 pic.twitter.com/yVjimIeaw8 — Manchester City (@ManCity) July 23, 2026

C’est désormais chose faite. «Manchester City a le plaisir de confirmer la signature d’Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest. Anderson se réjouit de faire équipe avec Maresca. L’international anglais a signé un contrat de cinq ans à l’Etihad Stadium», vient d’annoncer l’ancien club de Pep Guardiola.