La Premier League condamne la Super League et prévient les frondeurs

La suite après cette publicité

La planète football fait front face au spectre de plus en plus concret de la Super League. Ce mardi, suite à une réunion avec 14 clubs, la Premier League a publié un communiqué pour condamner fermement ce projet de nouvelle compétition. Mieux, elle a aussi prévenu les six clubs anglais impliqués (Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal) : soit ils abandonnent volontairement ce projet, soit elle engagera toutes les actions possibles pour les y contraindre.

«La Premier League et la FA ont rencontré les clubs ce mardi pour discuter de l’implication immédiate de la proposition de Super League. Les 14 clubs présents à la réunion ont unanimement et vigoureusement rejeté ce projet de compétition. La Premier League étudier toutes les actions possibles pour l’empêcher d’aller plus loin, ainsi que pour obliger les actionnaires impliqués à rendre des comptes, conformément aux règles. La Premier League continuera à travailler avec les principales parties prenantes, y compris les groupes de supporters, le gouvernement, l’UEFA, la FA, l’EFL, la PFA et la LMA pour protéger les intérêts du jeu et inviter les clubs impliqués dans la compétition proposée à cesser immédiatement. La Premier League tient à remercier les fans et toutes les parties prenantes pour le soutien dont ils ont fait preuve cette semaine sur cette question d’importance. Cette réaction prouve à quel point notre organisation est ouverte et combien notre communauté compte pour les gens», peut-on lire. Le ton est donné.