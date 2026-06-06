Algérie : l’appel de la FFF pour Christophe Gleizes

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a appelé samedi les autorités algériennes à faire preuve de clémence envers le journaliste sportif français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme ». À cinq jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le dirigeant a estimé qu’un geste de grâce permettrait au journaliste, passionné de football, de retrouver sa famille avant « la grande fête du football ».

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Les avocats de Christophe Gleizes ont annoncé mercredi que toutes les procédures judiciaires étaient désormais closes. Arrêté en mai 2024 en Kabylie alors qu’il réalisait un reportage sur la JS Kabylie, il a été condamné en juin 2025, une peine confirmée en appel en décembre. Selon ses défenseurs, la décision d’une éventuelle grâce relève désormais exclusivement du président algérien Abdelmadjid Tebboune.