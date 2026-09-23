Ballon d’Or : Harry Kane répond sèchement à Lamine Yamal

La course au Ballon d’Or s’intensifie à l’approche de la cérémonie, avec Harry Kane et Lamine Yamal parmi les principaux candidats. Alors que le jeune Barcelonais avait récemment estimé que le trophée devait récompenser « le meilleur joueur du monde » plutôt que simplement celui qui « a marqué 80 buts », l’attaquant du Bayern Munich a été invité à réagir à ces déclarations. Dans un entretien accordé à The Standard, Kane a préféré rester mesuré tout en assumant clairement son ambition : « chacun est libre de faire ce qu’il veut dans cette situation (en campagne) ».

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L’international anglais, auteur d’une saison particulièrement prolifique, estime néanmoins que ses performances parlent d’elles-mêmes et reconnaît son envie de décrocher le prestigieux trophée. « Personnellement, ce n’est pas dans ma nature de parler de moi sous cet angle. Je suis toujours très fier de ce que j’ai accompli. Et, par principe, je sais que mes résultats de l’année dernière sont aussi bons que ceux de n’importe qui d’autre. Je ne veux donc pas les renier », a-t-il expliqué. Kane a ensuite assumé ses ambitions : « de mon point de vue, ce serait incroyable de gagner, je serais extrêmement fier de le gagner. » Et d’ajouter : « je pense avoir toutes mes chances de gagner, sans aucun doute. L’avenir nous le dira, les votants choisiront qui ils veulent. »