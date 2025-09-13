Menu Rechercher
Serie A : le Napoli s’impose largement face à la Fiorentina

Par Allan Brevi
Scott McTominay, à Naples @Maxppp
Fiorentina 1-3 Naples

À l’occasion de la 3e journée de Serie A, Naples a confirmé son excellent début de saison en s’imposant largement sur la pelouse de la Fiorentina. Kevin De Bruyne a rapidement montré la voie en transformant un penalty dès la 6e minute, avant que la recrue estivale Rasmus Højlund, arrivée de Manchester United, ne double la mise à la 14e. En seconde période, Beukema a inscrit le troisième but napolitain à la 51e minute, validant un succès net au Stadio Artemio Franchi. Côté Fiorentina, Ranieri a réduit la marque à (1-3) à la 79e minute.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1
13 Logo Fiorentina Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4

Avec ce nouveau succès, le troisième en trois rencontres, Naples signe un sans-faute et prend provisoirement la tête de la Serie A, à égalité avec la Juventus. L’équipe de Conte championne en titre, semble être en pleine confiance, portée par un Kevin De Bruyne déjà incontournable dans son rôle de leader technique. De son côté, la Viola de Stefano Pioli stagne à 2 points.

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Fiorentina
Antonio Conte
Stefano Pioli
Kevin De Bruyne

