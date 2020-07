La barre des 100 buts est une barre symbolique à dépasser pour un joueur, qui plus est pour un attaquant, dans un club. Ce samedi, Jamie Vardy a dépassé ce palier en inscrivant ses 100e et 101e buts en Premier League avec Leicester lors de la victoire des siens contre Crystal Palace (3-0). Un accomplissement de carrière pour celui qui a découvert la sélection anglaise chez les Foxes.

L’Anglais est arrivé au club en 2012, il y a tout connu : de la montée en Premier League jusqu’au titre de 2016. Il est d'ailleurs toujours un artisan des bons résultats de son équipe (3e de Premier League). Une longévité (128 buts toutes compétitions confondues) et une loyauté qui séduisent Brendan Rodgers, son coach. L’entraîneur a tenu à féliciter son protégé après le match : « dans l’état actuel des choses, il est maintenant une légende du club pour toujours. Maintenant, on va voir ce qu’il peut encore faire de plus ». Peut-être aller chercher le record d’Arthur Chandler et ses 273 buts en carrière ? Difficile à croire puisque Vardy arrive sur ses 34 ans en début d’année prochaine.