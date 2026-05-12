L’OL dévoile le très original nouveau maillot extérieur 2026-27

L’Olympique Lyonnais et l’OL Lyonnes, en collaboration avec Adidas, dévoilent leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027, une tenue qui met à l’honneur l’identité lyonnaise et son riche héritage textile. Inspiré de la tradition des canuts et du savoir-faire historique de la soierie lyonnaise, ce maillot se distingue par des motifs subtils ton sur ton, des finitions élégantes et une texture évoquant la fluidité et la brillance de la soie. La teinte principale, inspirée notamment des pigments historiques comme le magenta, vient renforcer le lien entre patrimoine local et modernité sportive.

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Pour marquer ce lancement, Adidas et les deux clubs ont également choisi un lieu symbolique : la Maison Prelle, l’une des plus anciennes maisons de soierie de Lyon, où a été réalisé le shooting officiel. Grande nouveauté de cette saison, le célèbre trèfle adidas apparaît pour la première fois sur un maillot extérieur, affirmant la volonté de la marque de s’inscrire davantage dans une culture lifestyle. Une collection complète adidas Originals accompagne par ailleurs cette sortie, prolongeant l’univers du maillot au-delà des terrains.

Ce maillot est déjà disponible sur la boutique FOOT.FR avec le code promo FM10.