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L’OL dévoile le très original nouveau maillot extérieur 2026-27

Par Allan Brevi
1 min.
maillot ol exterieur 26 27 @Maxppp

L’Olympique Lyonnais et l’OL Lyonnes, en collaboration avec Adidas, dévoilent leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027, une tenue qui met à l’honneur l’identité lyonnaise et son riche héritage textile. Inspiré de la tradition des canuts et du savoir-faire historique de la soierie lyonnaise, ce maillot se distingue par des motifs subtils ton sur ton, des finitions élégantes et une texture évoquant la fluidité et la brillance de la soie. La teinte principale, inspirée notamment des pigments historiques comme le magenta, vient renforcer le lien entre patrimoine local et modernité sportive.

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𝗟’𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗬𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜𝗦 𝗔 𝗗𝗘́𝗩𝗢𝗜𝗟𝗘́ 𝗦𝗢𝗡 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗔𝗪𝗔𝗬 ! 👕🔴

Le club lyonnais a présenté sa nouvelle tunique extérieure pour la saison prochaine… et elle ne laisse déjà personne indifférent. ✨

Alors, validé ou non ? 👀
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Pour marquer ce lancement, Adidas et les deux clubs ont également choisi un lieu symbolique : la Maison Prelle, l’une des plus anciennes maisons de soierie de Lyon, où a été réalisé le shooting officiel. Grande nouveauté de cette saison, le célèbre trèfle adidas apparaît pour la première fois sur un maillot extérieur, affirmant la volonté de la marque de s’inscrire davantage dans une culture lifestyle. Une collection complète adidas Originals accompagne par ailleurs cette sortie, prolongeant l’univers du maillot au-delà des terrains.

Ce maillot est déjà disponible sur la boutique FOOT.FR avec le code promo FM10.

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