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Stade Rennais : Seko Fofana retourne à Porto

Par Jordan Pardon
1 min.
Seko Fofana au FC Porto @Maxppp

Seko Fofana revient à Porto. Le club portugais a annoncé ce mercredi le retour de l’international ivoirien pour la saison à venir. Comme en janvier, Fofana débarque sous la forme d’un prêt. L’ancien Lensois avait laissé un très bon souvenir au Portugal lors de son premier passage (18 matches, 3 buts) et va donc découvrir la Ligue des Champions sous les ordres de Francesco Farioli.

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«Seko Fofana est de nouveau prêté par Rennes. L’aventure du milieu ivoirien au FC Porto n’est pas terminée - en fait, elle ne fait que commencer. Après avoir intégré l’équipe sous les ordres de Francesco Farioli entre février et mai, le milieu de 31 ans revient au club cédé par le club français du Stade rennais jusqu’à la fin de la saison», indique le communiqué de Porto. Acheté 20 M€ à Al-Nassr en janvier 2025, Fofana reste sous contrat jusqu’en 2029 avec Rennes.

Pub. le - MAJ le
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