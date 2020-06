Dinamo Moscou : l'énorme boulette de Clinton N'Jie

Clinton N'Jie (26 ans) fait parler de lui. Malheureusement pour lui, ce n'est pas pour ses performances sportives mais pour une bourde commise lors d'une interview. Interrogé par la radio camerounaise Radio Sport Info, l'ancien joueur de l'OL et de l'OM a abordé le mercato et sa situation au Dinamo Moscou. C'est alors qu'arrive l'impensable... L'homme aux 28 sélections avec le Cameroun s'est trompé de nom en mentionnant le club qu'il représente.

« J’ai un contrat qui s’étale sur 3 ans. Après nous sommes dans le foot où ça peut aller très vite. C’est vrai que j’ai reçu des propositions venant de partout et même d’Angleterre. Cependant je suis bien au CSKA et je suis concentré à finir ma saison. J’espère que je pourrai donner un peu plus encore dans le football ici », a-t-il rapporté. Pas sûr que les supporters du Dinamo apprécient cette petite bavure, d'autant que le CSKA est un club rival.