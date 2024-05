Euro : l’UEFA autorise les listes à 26

Comme à l’Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022, les sélectionneurs des nations engagées auront la possibilité de convoquer 26 joueurs cet été en Allemagne. C’est le comité exécutif de l’UEFA qui a tranché et rendu cette décision. Il restera toutefois à la discrétion des sélectionneurs de convoquer, ou non, autant de joueurs.

Leur seule obligation sera de structurer une liste avec au minimum 23 joueurs, et au maximum, 26. Tous les joueurs pourront figurer sur la feuille de match et s’asseoir sur le banc de touche, mais la capacité des bancs ne sera pas augmentée. Reste à voir si Didier Deschamps, peu friand des listes à rallonge en raison de l’adaptabilité logistique et managériale que cela engage, optera pour 26 joueurs. Auquel cas des joueurs comme Bradley Barcola pourraient avoir leur chance.