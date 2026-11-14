La sortie forte de Mehdi Benatia sur la finale de la CAN 2025

Ancien capitaine de la sélection marocaine, passé notamment par le Bayern Munich, la Juventus ou encore l’AS Roma et désormais consultant pour Canal+, Mehdi Benatia s’est confié dans un entretien accordé à Bertrand Latour sur la chaîne YouTube de Canal+. Il est surtout revenu sur la finale de la CAN 2025 disputée entre le Maroc et le Sénégal, un sommet continental marqué par un scénario rocambolesque et d’immenses polémiques qui continuent de déchirer le football africain devant les tribunaux. Sur le terrain, les Lions de la Teranga s’étaient pourtant imposés en prolongation grâce à un but de Pape Gueye (1-0), après un penalty manqué par Brahim Díaz. Mais la rencontre avait été entachée par le retrait temporaire des joueurs sénégalais de la pelouse pour protester contre les décisions arbitrales avant la reprise du jeu. Saisi par la Fédération royale marocaine de football, le jury d’appel de la CAF avait finalement renversé l’issue sportive en mars dernier en déclarant le Sénégal forfait sur tapis vert (3-0) et en attribuant officiellement le trophée aux Lions de l’Atlas, estimant que le règlement sanctionne tout retrait du terrain même suivi d’une reprise. Un feuilleton juridique inédit qui n’a toujours pas livré son épilogue puisque la Fédération sénégalaise a porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, dont le verdict définitif est attendu d’ici à la fin du mois de novembre.

La suite après cette publicité

« J’ai regardé cette finale, c’était un match très équilibré. Le Maroc a fait une très belle CAN, le Sénégal leur a posé aussi quelques soucis, mais c’est triste pour le foot marocain qu’on en arrive à se demander : "qui a gagné, qui n’a pas gagné ?" Tu as l’impression qu’il n’y a qu’en Afrique qu’on voit ça. Tout était bien organisé pour que ça se termine comme ça, c’est ma frustration. J’avais des potes qui jouaient la CAN qui me disaient : "c’est magnifique ton pays, c’est carré, le climat, il faisait bon, les stades et les hôtels, c’est top", et puis il se passe ça… Après, si tu reprends les textes de loi, je ne suis pas dans ça du tout, ils disent quand même que si tu sors du terrain et que tu n’as plus tant de joueurs sur le terrain, c’est abandon. Donc la faute, c’est celle de l’arbitre, des délégués, qui n’ont pas pris cette décision. Après, quand tu décides de revenir, que tu joues le match, que tu le finis et que tu as accepté ce qu’il s’est passé… Je ne sais pas qui va décider, mais c’est un beau boulot de merde. Elle n’aura jamais la même saveur de toute façon. C’est comme Manchester City : si tu leur retires tous les titres, ils vont te dire "moi, j’ai gagné sur le terrain" », a expliqué le consultant marocain.