PSG : Christophe Galtier ne prendra aucun risque avec Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco, Christophe Galtier a fait le point sur l’état de santé de ses joueurs. Si Lionel Messi, touché aux ischios, devrait faire son retour à l’entraînement ce lundi, Achraf Hakimi est quant à lui disponible pour affronter les Monégasques. Concernant Kylian Mbappé ? Aucun risque ne sera pris.

«Concernant Kylian, on a parlé d’une indisponibilité de trois semaines. Il se soigne. La santé du joueur passe avant tout. Je serai très vigilant sur la santé du joueur, d’autant plus que la saison est encore longue», a ainsi déclaré le coach parisien au sujet du champion du monde 2018 qui poursuit actuellement son travail pour revenir au premier plan. «Pas de gêne concernant Achraf Hakimi mais un peu de fatigue. Il a travaillé en salle hier et sera disponible pour demain», a par ailleurs ajouté Galtier.

