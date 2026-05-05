Turquie : la très belle renaissance de Mohamed Bayo

Considéré autrefois comme un grand espoir de la Ligue 1, Mohamed Bayo avait impressionné du côté de Clermont. Meilleur buteur de Ligue 2 en 2021 avec le club auvergnat, il avait confirmé dans l’élite avec un premier exercice de qualité où il avait inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives avec le promu en 32 rencontres. Convaincant alors Lille de le signer contre un chèque de 14 millions d’euros, le Guinéen se mettait rapidement en difficulté pour des raisons extra-sportives puisqu’une sortie nocturne publiée sur les réseaux sociaux poussait Paulo Fonseca à l’écarter dès la fin du mois d’août. S’il est revenu dans l’équipe par la suite, la greffe n’a pas pris. Sa première saison, où il facturait 5 buts en 30 matches, fut assez décevante et poussait les Dogues à le prêter.

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Parti au Havre, il connaîtra également un passage compliqué avec 5 buts en 22 apparitions. Resté la saison suivante à Lille, il ne jouera que 17 matches pour 2 buts et 2 passes décisives avant d’aller en Belgique. Une nouvelle aventure tout aussi compliquée puisque son prêt à Antwerp n’a rien donné de convaincant (1 but et 2 passes décisives en 17 rencontres). Dès lors, le joueur dont le contrat avec Lille court jusqu’en juin 2027 se devait de trouver un autre point chute. Pas dans les plans de Bruno Genesio, il fallait qu’il cherche un autre club pour jouer et les options se présentaient. Si certains clubs comme Sassuolo, Parme, Utrecht, Mayence, le Sporting CP et Besiktas ont pris la température sans aller plus loin tandis que le club saoudien Al-Fayha avait tenté sa chance. Finalement, c’est du côté de la Turquie qu’il a atterri en toute fin de mercato.

Mohaemd Bayo s’est totalement relancé

« Le Gaziantep Football Club a conclu un accord avec le joueur et son club pour le transfert en prêt de Mohamed Bayo. Notre nouveau transfert a signé son contrat officiel qui le lie à notre club pour 1 an. Notre président, Memik Yılmaz, a assisté à la cérémonie. Nous souhaitons la bienvenue à Mohamed Bayo et lui souhaitons beaucoup de succès sous nos armoiries », annonçait à son arrivée un club dans lequel Burak Yilmaz, l’ancien buteur de Lille, était alors le coach. Ce dernier a d’ailleurs poussé pour la venue de celui qui l’avait remplacé à Lille. Quelques mois plus tard, Burak Yilmaz a démissionné de son poste, mais Mohamed Bayo lui n’a pas souffert de ces événements. Performant et régulier toute la saison dans un 3-5-2 où il partage l’attaque soit avec le Roumain Alexandru Maxim (5 buts et 7 passes décisives en 31 matches) ou le Polonais Kacper Kozlowski (6 buts et 3 passes décisives en 29 rencontres), Mohamed Bayo livre un exercice de haute qualité. Très épanoui en Turquie comme nous a confiés son entourage, l’international guinéen a retrouvé d’excellentes sensations avec le ballon comme lorsqu’il jouait à Clermont.

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Voulant relancer sa carrière de la meilleure des manières, Mohamed Bayo s’est concentré sur son travail et a fait preuve de résilience. Aujourd’hui, les résultats se ressentent. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres de championnat, il n’a pas enchaîné plus de trois matches sans marquer et a marqué contre tous les gros clubs du pays à part Fenerbahçe. Ainsi, Besiktas, Galatasaray ou encore Trabzonspor figurent parmi ses victimes. Bien que son équipe ne figure qu’à la onzième place du championnat, Mohamed Bayo peut se targuer d’avoir aidé l’un des artisans principaux de son maintien. D’ailleurs selon Fanatik, Gaziantep ne s’y trompe pas et pourrait le recruter en levant son option d’achat de 4 millions d’euros afin de le revendre pour 7 millions d’euros. Selon nos informations, plusieurs écuries sont sur les rangs. Ainsi, le Besiktas et Fenerbahçe se sont intéressés à lui, preuve de sa belle cote en Süper Lig. D’autres clubs des cinq plus gros championnats ont aussi pris des renseignements à l’instar de Stuttgart, Fribourg, la Lazio ou encore le Celta de Vigo. Nul doute que ça va bouger cet été pour Mohamed Bayo qui a réussi à remettre sa carrière sur les bons rails avec cette belle saison en Turquie.