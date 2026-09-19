OL : Paulo Fonseca tire un premier bilan de la saison
Après 5 journées de Ligue 1, l’OL, qui s’est aussi imposé lors du premier acte en Ligue Europa face à Anderlecht, est actuellement deuxième du championnat avec 11 points. Ce qui satisfait totalement Paulo Fonseca, qui s’est exprimé après la victoire 4 à 0 samedi soir face à Rennes.
«Le bilan est positif. Nous avons de nouveaux joueurs. C’est vrai que nous avons le match de Fenerbahçe où on méritait un autre résultat. C’est positif de commencer comme ça. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles progresser. L’état d’esprit de ce groupe est positif. Le plus important est de continuer avec cette humilité. Aujourd’hui (hier), on a gagné. Nous devons nous concentrer sur le prochain match, c’est le plus important pour moi.»
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