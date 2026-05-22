Lens - Nice : les compositions officielles

C’est dans un contexte bien particulier que se déroule cette finale de la Coupe de France 2026. Pour la deuxième fois consécutive, l’un des finalistes devra aussi se battre pour sa place en Ligue 1, il s’agit de Nice. Les Aiglons sont donc face à un dilemme terrible : tout donner pour empocher un trophée ou se réserver pour la double confrontation face à Saint-Étienne la semaine prochaine. Quant à Lens, une victoire ce soir serait la cerise sur le gâteau d’une saison déjà conclue à la deuxième place en championnat.

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Pierre Sage mise sur 3-4-2-1 habituel et a sorti la grosse armada. Devant Risser, on trouvera Antonio, Sarr et Ganiou. Udol sera piston gauche tandis qu’à droite ce sera le Saoudien Abdulhamid. Édouard est en pointe, soutenu par la doublette Thauvin et Saint-Maximin. À noter que bien que sur le départ, Thomasson est titulaire au milieu de terrain. Quant à Claude Puel, il utilise le même dispositif que son homologue lensois. Il a décide de ne pas faire l’impasse sur match puisque Cho et Diop seront en soutien de Wahi en pointe. Dante sera le patron de la défense au côté de Mendy et Oppong. Les pistons seront Clauss et Bard. Dupé gardera les cages niçoises.

Les compositions officielles :

Lens : Risser - Antonio, Sarr, Ganiou - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Said, Fofana - Édouard

Nice : Dupé - Mendy, Dante, Oppong - Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Bard - Cho, Diop - Wahi