Chelsea : le dossier John Stones devrait bien s’accélérer

Chelsea pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en recrutant John Stones. Libre depuis la fin de son contrat avec Manchester City, le défenseur central anglais de 32 ans est désormais considéré comme une cible sérieuse par les Blues, malgré les démentis qui entouraient ce dossier ces dernières semaines rapporte le Daily Mail. Arsenal suivrait également la situation de l’international anglais, notamment en cas de longue absence de William Saliba.

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En parallèle, Chelsea continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer sa défense. Les Blues ont vu Bournemouth repousser une offre de 64 millions de livres pour Alex Scott, tandis que Crystal Palace réclamerait environ 60 millions de livres pour Maxence Lacroix. Le club londonien conserve également Jacobo Ramon dans sa short-list et maintient sa volonté de conserver le jeune Josh Acheampong, malgré l’intérêt de plusieurs formations.