Kylian Mbappé a appelé Paul et Mathias Pogba

Depuis le week-end dernier, l'affaire Pogba secoue la planète football. Mathias, l'aîné, a attaqué son frère Paul en promettant de faire de grosses révélations à son sujet. Il a également cité le nom de Kylian Mbappé. En effet, le joueur de la Juventus aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à KM7. Ce que le milieu tricolore dément fermement alors que son frère l'accuse.

Ce jeudi, M6 et RTL révèlent que Kylian Mbappé a appelé Paul Pogba et son frère Mathias. Rien n'a filtré sur le contenu de cet appel, mais les deux médias précisent que la star du PSG voulait savoir pourquoi son nom avait été cité et connaître leurs versions des faits. Affaire à suivre...