CdM 2026, Argentine : 5 joueurs de L1 préconvoqués

En attendant la liste finale des 26 heureux retenus par Lionel Scaloni pour la Coupe du Monde 2026, la fédération argentine vient de publier sur son site officiel la liste des 55 joueurs albicelestes préconvoqués. Premier point : Lionel Messi est bien là malgré les rumeurs concernant sa potentielle absence au tournoi.

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Enfin, à noter la présence de plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1. On y trouve trois éléments de l’Olympique de Marseille (Geronimo Rulli, Facundo Medina, Leonardo Balerdi), un de l’Olympique Lyonnais (Nicolas Tagliafico) et le milieu de Strasbourg, Valentin Barco. Paulo Dybala ne fait, en revanche, pas partie de cette liste.

Les 55 préconvoqués argentins :

Gardiens :

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marseille

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRÁN - River Plate

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Défenseurs :

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hambourg SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemouth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marseille

CRISTIAN ROMERO - Tottenham

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marseille

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique Lyonnais

GABRIEL ROJAS - Racing Club

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Milieux :

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Strasbourg

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Attaquants :

LIONEL MESSI - Inter Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio