Mercato : André-Pierre Gignac a trouvé son dernier club !

C’est la fin d’une superbe histoire d’amour. Même si Tigres doit encore jouer la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF, face à Toluca, c’est l’avenir d’André-Pierre Gignac qui fait parler en ce moment au Mexique. Fin avril, les supporters du club de Monterrey lui avaient déjà rendu un superbe hommage pour son dernier match de championnat à la maison, alors que son départ est acté depuis un moment.

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Arrivé en 2015, il a marqué l’histoire du club avec plus de 220 buts en 444 rencontres, et cette finale de Ligue des Champions sera son dernier match avec son club actuel. Il pourrait d’ailleurs être sacré champion continental pour la deuxième fois. De quoi sera faite la suite ? Si un retour à Tigres à un poste de dirigeant est déjà envisagé, Gignac, du haut de ses 40 ans, souhaite continuer à jouer et il n’a aucune intention de raccrocher les crampons.

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Un duo Gignac-Griezmann ?

Et comme l’indique le groupe Multimedios au Mexique, dans des informations confirmées par d’autres médias locaux, APG pourrait signer à Orlando City en Major League Soccer. Son arrivée serait particulièrement bien avancée, et il retrouverait un certain Antoine Griezmann sous le soleil de la Floride. Une attaque 100% française pour tenter d’enfin rivaliser avec les voisins de l’Inter Miami, ainsi qu’avec les autres poids lourds du championnat nord-américain.

Les médias mexicains indiquent que malgré son âge assez avancé, il a reçu des offres en Ligue 1, ainsi que venant d’autres clubs de Major League Soccer et de Liga MX. Une sacrée page va se tourner à Monterrey, alors qu’une nouvelle aventure palpitante va s’offrir au Français. Et en Floride, on aura bien besoin des buts de Gignac, puisqu’après quinze journées, Orlando pointe à une triste douzième position au classement de la conférence est de la MLS.