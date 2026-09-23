Le Real Madrid se mord déjà les doigts pour une recrue

La saison dernière, le Real Madrid a misé sur Xabi Alonso, puis Alvaro Arbeloa. Aucun des deux n’a vraiment fait l’unanimité dans le groupe. José Mourinho, lui, semble avoir ses hommes avec lui. C’est déjà une première victoire pour la direction madrilène, qui voulait remettre de l’ordre dans un vestiaire en train d’imploser. Florentino Pérez et ses équipes souhaitaient aussi que le nouvel homme fort de la Casa Blanca aide l’équipe à retrouver son meilleur niveau et à remporter des titres. En ce qui concerne le jeu proposé, le Portugais semble avoir les mêmes difficultés que ses prédécesseurs.

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Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu s’appuient sur un effectif riche en qualité. Mais il est toujours autant déséquilibré. Les premiers matches ont permis de confirmer cela. Le Real Madrid compte toujours sur les arrêts miraculeux d’un Thibaut Courtois, qui n’est pas suffisamment bien protégé par sa défense. Le milieu de terrain ne donne pas non plus pleinement satisfaction. Quant à l’attaque, les stars peinent à cohabiter ensemble malgré un talent certain. Vinicius Jr est notamment dans le dur. Kylian Mbappé, lui, marque mais est toujours critiqué pour son manque d’implication défensive.

Le Real Madrid est dégoûté de ne pas avoir recruté un milieu

Le chantier est donc encore énorme pour José Mourinho. Le technicien lusitanien avait d’ailleurs réclamé à sa direction un défenseur supplémentaire et un milieu de terrain cet été 2026. Mais ses désirs n’avaient pas été des ordres. Il a dû faire une croix sur ces deux renforts. Pourtant, il a été proche de recruter Rodri (30 ans). Sur le départ à Manchester City, le milieu de terrain cochait toutes les cases pour le Special One, à savoir un joueur expérimenté, talentueux, capable de prendre le jeu à son compte et d’être un leader dans l’entrejeu. Tout ce qui manque aux Madrilènes, notamment depuis le départ à la retraite de Toni Kroos puis le transfert de Luka Modric à Milan. Mais finalement, le milieu, vainqueur de la Coupe du Monde 2026 dont il a été le MVP, a fait volte-face et a décidé de rejoindre le Barça.

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Ses échanges avec Hansi Flick et ses compatriotes espagnols du FCB ont fait la différence. L’ambiance dans le vestiaire merengue aurait aussi rebuté Rodri. Un joueur qui a déjà su trouver ses marques au sein de la formation catalane (7 matches cette saison), dont il est l’un des patrons au milieu. De quoi donner des regrets à Madrid. Mundo Deportivo assure d’ailleurs ce mercredi que la Casa Blanca estime avoir un gros problème à ce poste et qu’elle s’arrache les cheveux après avoir manqué Rodri. Un joueur qui faisait l’unanimité auprès de tout le monde et qui brille déjà au Barça. Après ce couac, le Real Madrid n’a pas cherché une solution de repli. Ce qui agace du monde au club. José Mourinho espère avoir le joueur tant attendu en janvier. Au plus tard, l’été prochain.