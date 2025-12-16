Bayern Munich : Jamal Musiala de retour à l’entraînement collectif

Bonne nouvelle pour Jamal Musiala. Le milieu offensif a repris l’entraînement collectif ce mardi avec le Bayern Munich, après cinq mois d’absence. Le club bavarois a confirmé le retour progressif de l’international allemand (40 sélections, 8 buts), qui a déjà participé à une partie de la séance avec le reste du groupe. Blessé gravement durant l’été, Musiala avait été victime d’une fracture du péroné et de plusieurs ruptures ligamentaires à la cheville gauche le 5 juillet, lors du Mondial des clubs face au PSG (2-0).

Après une opération et 23 semaines de rééducation, le joueur de 22 ans avait retrouvé le terrain de manière individuelle avant d’obtenir une autorisation partielle pour s’entraîner avec le groupe. « Jamal est très proche. J’espère qu’il pourra enchaîner quelques séances avant Noël. En janvier, ses premières minutes devraient arriver, ce serait le plan idéal pour nous. », avait déclaré Vincent Kompany en conférence de presse récemment. Le staff médical continue de gérer son retour avec précaution, et Musiala ne sera pas encore disponible pour le dernier match de l’année à Heidenheim, avec une reprise officielle envisagée début 2026.