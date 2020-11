Eliminatoires CAN 2021 : l'Algérie cale contre le Zimbabwe mais se qualifie !

Les fans de foot africain avaient rendez-vous ce lundi après-midi avec une opposition pour le moins intéressante entre le Zimbabwe et l'Algérie. Un duel du groupe H où les Fennecs font la loi, avec trois victoires en trois matchs, mais où leur rival du soir s'en sort plutôt bien, du haut de sa deuxième position avec quatre points. Une revanche à prendre pour l'équipe de Zdravko Logarusić, battue 3-1 en terres algériennes il y a quelques jours seulement. Pour ce match, Djamel Belmadi misait sur un 4-2-3-1 avec l'apparition de Delort en pointe, épaulé par Benrahma, Mahrez et Feghouli. Le Lyonnais Belamri était titulaire derrière. En face, un onze plus offensif, avec deux attaquants de pointe, Tino Kadewere et Moyo.

Très vite, l'Algérie prenait le contrôle de la rencontre. L'équipe maghrébine se montrait très dangereuse, via Feghouli et Mahrez notamment, virevoltants d'entrée. Le Citizen, très en vue, était même à deux doigts d'ouvrir le score sur coup franc (8e). Sur la pelouse du National Sports Stadium de Harare, les locaux tenaient tant bien que mal. L'état de la pelouse n'arrangeait pas les Algériens, et il y avait du déchet technique des deux côtés. Il fallait attendre de passer la demi-heure de jeu pour qu'Andy Delort ouvre le score. L'attaquant montpelliérain propulsait le cuir au fond des filets d'une tête surpuissante après un centre d'Helaimia (0-1, 34e).

Le Zimbabwe, bien supérieur en deuxième période

Et ce n'était pas fini, puisque dans la foulée pratiquement, Mahrez faisait le break. Le numéro 7 des Verts contrôlait d'une belle aile de pigeon, pénétrait dans la surface, mystifiait un rival et battait Sumba (0-2, 38e). Le plus dur était fait, et la supériorité technique et tactique des Fennecs se faisait clairement sentir. Mais les locaux ne voulaient pas se laisser faire. Une minute après avoir touché la barre sur coup franc, Dzingai s'offrait une deuxième tentative et cette fois, c'était en pleine lucarne (1-2, 43e).

Au retour des vestiaires, les Warriors commençaient à afficher un visage un peu plus offensif et M'Bolhi devait s'employer pour sortir cette belle tête de Kadewere (56e). Le Lyonnais, encore, était proche de remettre les deux équipes à égalité mais l'ancien du Havre ne trouvait pas le cadre (62e). Les Algériens étaient bien moins sereins et se faisaient bousculer. Après un centre de Mahachi, Musona se loupait, au deuxième poteau, alors qu'il semblait plus difficile de rater le cadre que de la mettre au fond (71e). Fraîchement entré en jeu, Bounedjah était cependant à deux doigts de climatiser tout le stade mais sa frappe frôlait le poteau (72e). Ce qui devait arriver arriva. Prince Dube, tout juste entré en jeu, était bien placé sur ce cornet et signait le 2-2 (82e). Le score n'a plus bougé. Un résultat qui n'empêche pas les Algériens de sceller leur ticket pour la CAN 2021 au Cameroun. Ce qu'a confirmé la CAF quelques instants après.