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Brésil : la grande promesse de Neymar à Raphinha
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@Maxppp
Quelques heures après l’annonce de sa convocation par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, Neymar n’a pas perdu de temps pour réagir avec son cœur. C’est vers Raphinha, capitaine de la Seleção et l’un de ses coéquipiers les plus proches, qu’il s’est tourné en premier, lui adressant un message aussi simple qu’émouvant :
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365Scores Brasil @365ScoresBR – 15:47
🗣️ Neymar para Raphinha após a convocação: "Vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar essa porr*".Voir sur X
🎥 Neymar Jr/Youtube
🎥 Neymar Jr/Youtube
«Rapha, merci pour tout, de tout cœur, tu sais l’affection que j’ai pour toi. Tout va bien se passer. On va gagner ce putain de truc, on va gagner ce putain de truc !» Un message qui en dit long sur l’état d’esprit de Ney au moment de retrouver la tunique auriverde, après plus de deux ans d’absence en sélection.
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