Werder Brême - Real Madrid : une pause bière et schnaps en plein match

Une pause fraîcheur pas comme les autres ! Ce samedi, à l’occasion du centenaire du Weserstadion, les légendes du Werder Brême accueillaient celles du Real Madrid devant 40 000 spectateurs. Mais alors que les deux équipes s’affrontaient, l’arbitre a interrompu la rencontre à la 32e minute pour une raison particulièrement insolite. Des serveurs ont fait leur apparition sur la pelouse pour distribuer aux anciens joueurs un verre de bière accompagné d’un schnaps. Une scène plutôt inhabituelle sur un terrain de football, qui n’avait pourtant rien d’improvisé. Cette interruption rendait hommage à Wolf-Dieter Ahlenfelder, un ancien arbitre allemand à l’origine d’une anecdote devenue célèbre dans l’histoire du club.

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Le 8 novembre 1975, lors d’une rencontre entre le Werder Brême et Hanovre, Ahlenfelder avait sifflé la mi-temps après seulement 32 minutes de jeu, avant de se rendre compte de son erreur et de faire reprendre la partie. Il avait ensuite de nouveau arrêté le match 90 secondes avant la véritable pause. L’arbitre avait reconnu avoir consommé une bière et un schnaps lors de son repas d’avant-match, une association traditionnellement appelée Herrengedeck en Allemagne et depuis rebaptisée Ahlenfelder à Brême. Cinquante et un an plus tard, les anciennes gloires des deux clubs ont donc reproduit ce fameux rituel. Sur le terrain, les Allemands ont également assuré le spectacle en s’imposant 4-3 face aux Madrilènes.