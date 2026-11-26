La semaine a été particulièrement intense pour les supporters du Sénégal et du Maroc. Effectivement, le TAS a enfin livré son verdict sur cette fameuse finale de la CAN 2025, disputée en janvier 2026. Remporté par les Lions de la Téranga sur le terrain, le titre avait ensuite été attribué au Maroc par la CAF. Mais le Tribunal Arbitral du Sport a finalement révoqué la décision de la CAF, ôtant le trophée aux Lions de l’Atlas pour le donner aux Sénégalais.

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Ces derniers ont déjà annoncé leur intention de faire appel de cette décision. « La Fédération royale marocaine de football relève également que cette décision n’a pas tenu compte de l’orientation récemment consacrée tant par l’International Football Association Board (IFAB) que par la Fédération internationale de football (FIFA), concernant le fait pour des joueurs de quitter le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et les sanctions disciplinaires qui en découlent. En conséquence, la Fédération royale marocaine de football confirme sa détermination à emprunter toutes les voies de recours juridiques disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport », indiquait ainsi la FRMF dans un communiqué officiel.

Le Maroc a 0,00001% de chances

Le Maroc a effectivement droit à une dernière chance dans ce dossier, en saisissant le Tribunal fédéral suisse, seule instance qui peut revenir sur la décision du TAS. Interrogé à ce sujet par la Cadena SER, le célèbre avocat espagnol Juan de Dios Crespo, qui défend le Sénégal dans ce dossier, a vite douché les espoirs du Maroc. « Une décision du TAS ne peut se réfuter qu’en très peu d’occasions. La probabilité que le Maroc inverse la situation est de 0,00001%. Ce n’est pas impossible, mais ça l’est pratiquement », a ainsi indiqué l’expert en droit du sport.

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Le Maroc a-t-il raison de se plaindre de la décision du TAS ? Oui, le Maroc est le juste vainqueur de la CAN Non, le Sénégal a gagné sur le terrain et doit rester champion d'Afrique Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Puis, il a expliqué que le Maroc aurait pu gagner si les joueurs marocains avaient décidé de quitter la pelouse en même temps que les Sénégalais, ou qu’ils avaient refusé le retour de ces derniers. « Les joueurs du Maroc sont restés sur la pelouse pour gagner sur le terrain. Si Brahim n’avait pas tiré ce penalty et que le Maroc avait refusé le retour du Sénégal, le Maroc aurait gagné 3-0. Leur volonté de gagner sur le terrain a pris le pas sur le fait qu’ils avaient déjà la victoire dans la poche », a ajouté Juan de Dios Crespo. Le Maroc a donc probablement été soit trop fair-play, soit pas au courant de règles qui lui auraient permis de gagner…