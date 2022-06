Qualifs CAN 2023 : la Côte d'Ivoire s'en sort face à la Zambie, le Burkina Faso bat le Cap-Vert

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 continuaient en ce samedi, avec l'entrée en lice du futur pays-hôte, la Côte d'Ivoire, qui recevait la Zambie à Yamoussoukro. Pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc, les Eléphants se sont imposés sans difficulté face aux Chipolopolos (3-1). L'ancien Parisien ouvrait le score après l'heure de jeu (67e) avant que Cristian Kouame (76e) et Ibrahim Sangare (89e) ne scellent la victoire ivoirienne, et ce malgré la réduction du score de Patson Daka dans le temps additionnel (90+4e).

Le Burkina Faso prenait également les trois points sur son terrain cette fois-ci sur la plus petite des marges face au Cap-Vert (1-0). La seule réalisation de la rencontre était inscrite par l'ex-attaquant de l'Ajax Amsterdam Hassan Bandé en seconde période (58e). Le Lorientais Dango Ouattara doublait la mise, servi par le Troyen Issa Kaboré, pour parachever le succès des Etalons. Ivoiriens et Burkinabè prennent la tête de leurs groupes, respectivement H et B.