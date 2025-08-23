Manchester City : la disasterclass de James Trafford relance le débat des gardiens !

«Manchester City est ravi de confirmer la signature de James Trafford en provenance de Burnley. Le gardien de but anglais de 22 ans a finalisé son transfert à l’Etihad Stadium, signant un contrat de cinq ans jusqu’en juin 2030. Il s’agit d’un retour émouvant à City pour l’international anglais des moins de 21 ans qui a passé près de huit ans au club au sein de notre Académie avant de déménager à Turf Moor en 2023». Par le biais d’un communiqué, publié le 29 juillet dernier, Manchester City officialisait le retour de James Trafford. Voulant s’offrir un nouveau gardien après la saison compliquée d’Ederson Moraes et de Stefan Ortega, les Skyblues n’hésitaient ainsi pas à poser 30 millions d’euros. Propulsé numéro 1 dans les cages mancuniennes, le vainqueur de l’Euro U21 2023 avec l’Angleterre vivait d’ailleurs une première très tranquille.

Le week-end dernier, au Molineux Stadium, le gardien de 22 ans observait ses nouveaux partenaires dérouler face à Wolverhampton (4-0). Une entrée en matière maitrisée (3 arrêts, 100% de relances réussies à la main) qui ne demandait qu’à être confirmée, ce samedi, face à Tottenham, un adversaire bien plus coriace. Une nouvelle fois titularisé dans les buts et sous les yeux d’un Ederson, en instance de départ et relégué sur le banc des remplaçants, l’ancien dernier rempart de Burnley est finalement passé totalement à côté de son sujet. Peu rassurant dans ses premières interventions, gêné par le pressing des Spurs et régulièrement poussé à la faute dans ses relances (69% de passes réussies), le nouveau renfort de City allait même commettre l’irréparable. Coupable d’une mauvaise relance vers Nico Gonzalez, Trafford offrait le second but à Palhinha (45+2e).

Trafford déjà sous pression !

De quoi provoquer le fou rire d’un certain Phil Foden lorsque le caméraman décidait de faire un gros plan sur Ederson après cette terrible boulette… Avant cela, l’Anglais de 22 ans ne pouvait que constater les dégâts sur la frappe à bout portant de Brennan Johnson (35e) et aurait même pu voir rouge après une sortie plus que limite au devant de Mohammed Kudus (39e). Toujours aussi inquiétant au retour des vestiaires, à l’instar de cette nouvelle sortie hasardeuse face à Richarlison (74e), Trafford concluait malgré tout son match avec une double parade sur une frappe de Solanke puis une reprise de la tête d’Odobert (90+3e). Insuffisant toutefois pour sauver sa prestation cataclysmique. Suffisant, en revanche, pour relancer le débat des gardiens du côté de Manchester City. Entre nostalgie de stabilité avec Ederson, promesses de fraîcheur avec Ortega, opportunités de marché avec Donnarumma et ambitions d’avenir avec Trafford, Pep Guardiola se retrouve aujourd’hui face à un joli casse-tête.

Interrogé avant la rencontre face aux Spurs, le technicien espagnol est d’ailleurs revenu sur le dossier du gardien brésilien, courtisé par Galatasaray, qui a déjà formulé une première offre de 10 millions d’euros. «On verra demain. Parce qu’après le match contre Brighton… le mercato sera terminé, et là, on pourra dire : "ok, c’est bon." Pour l’instant, tout tourne autour de : "que va-t-il se passer ?"», confiait-il. Quid également du cas Donnarumma, auteur d’adieux émouvants, ce vendredi soir, au Parc des Princes ? En quête d’un nouveau challenge après l’arrivée de Lucas Chevalier dans la capitale française, le dernier rempart italien candidate, lui aussi, au poste de numéro 1 du côté de Manchester City, bien décidé à saisir sa chance. Une chose est sûre, la première sortie ratée de James Trafford à l’Etihad Stadium risque de pousser un peu plus les dirigeants mancuniens à envisager d’autres options. Reste à voir si le jeune gardien saura rebondir ou s’il pâtira de cette après-midi cauchemardesque…