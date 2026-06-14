CdM 2026 : le drôle de record du Maroc

Le Maroc et le Brésil se sont quittés sur le score de 1-1 dans la nuit. Un match nul qui fait éventuellement les affaires des deux favoris du Groupe C de ce Mondial, et pendant lequel les Lions de l’Atlas ont battu un record assez curieux.

La suite après cette publicité

‼️ HISTÓRICO ‼️



Marruecos 🇲🇦 se convierte en la PRIMERA selección de la historia que junta en el campo a ONCE jugadores nacidos fuera del país en un partido de la Copa del Mundo:



🇨🇦 Bono (Montreal)

🇳🇱 Noussair Mazraoui (Leiderdorp)

🇫🇷 Issa Diop (Toulouse)

🇪🇸 Chadi Riad (Palma)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 13, 2026

Effectivement, en deuxième période et suite à divers changements, le Maroc est devenu la première équipe de l’histoire de la Coupe du Monde à jouer avec 11 joueurs nés à l’étranger en même temps sur la pelouse. Parmi eux, quatre franco-marocains, à savoir Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi et Samir El Mourabet.