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Coupe du Monde

CdM 2026 : le drôle de record du Maroc

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Brahim Diaz @Maxppp
Brésil 1-1 Maroc

Le Maroc et le Brésil se sont quittés sur le score de 1-1 dans la nuit. Un match nul qui fait éventuellement les affaires des deux favoris du Groupe C de ce Mondial, et pendant lequel les Lions de l’Atlas ont battu un record assez curieux.

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Effectivement, en deuxième période et suite à divers changements, le Maroc est devenu la première équipe de l’histoire de la Coupe du Monde à jouer avec 11 joueurs nés à l’étranger en même temps sur la pelouse. Parmi eux, quatre franco-marocains, à savoir Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi et Samir El Mourabet.

Pub. le - MAJ le
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