Frosinone : le phénomène Antonio Raimondo n’en finit plus de surprendre l’Italie

Il y a encore quelques mois, Antonio Raimondo disputait la montée en Serie A avec Frosinone. Aujourd’hui, le jeune Italien regarde tous les autres buteurs du championnat dans le rétroviseur. Vendredi soir, l’attaquant de 22 ans a encore frappé très fort en inscrivant un triplé contre Sassuolo (4-2), le premier de sa carrière professionnelle. Déjà auteur de deux doublés depuis le début de saison, il compte désormais sept réalisations en autant de journées et s’installe en tête du classement des buteurs, devant Donyell Malen. Une ascension spectaculaire pour celui qui découvre l’élite italienne. Pourtant, malgré les comparaisons qui commencent à fleurir, Raimondo préfère garder les pieds sur terre. « Les comparaisons sont exagérées. Je pense à donner le maximum, à suivre l’entraîneur et à aider l’équipe », a-t-il confié à DAZN après la rencontre.

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Cette réussite prend une dimension particulière au regard de son parcours. Formé à Cesena puis recruté par Bologne, Raimondo n’a pas connu une progression linéaire. Après une expérience encourageante à Ternana, où il avait inscrit neuf buts en Serie B, ses passages à Venise et à la Salernitana ont été beaucoup moins convaincants. Le déclic est finalement venu de sa rencontre avec Massimiliano Alvini à Frosinone. Sous les ordres du technicien italien, il a retrouvé confiance et efficacité, inscrivant onze buts la saison dernière pour contribuer à la promotion du club. « Je sortais d’une saison où j’avais été vraiment mauvais. Grâce à lui, je fais des progrès considérables », a-t-il reconnu. Gaucher d’1,85 m, Raimondo possède également un profil intéressant : mobile, capable d’attaquer la profondeur et de participer aux combinaisons, il ne se contente pas d’attendre les ballons dans la surface. Des qualités qui lui permettent aujourd’hui de franchir un cap face à des défenses plus expérimentées.

La Juventus veut déjà passer à l’action

Ses performances commencent logiquement à dépasser les frontières de Frosinone. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus suit attentivement la progression de Raimondo et pourrait envisager une offensive dès le mercato hivernal. Le jeune attaquant plaît particulièrement à Giovanni Carnevali, nouveau directeur général des Bianconeri, qui souhaite miser sur les talents italiens pour construire l’avenir du club. La nécessité de recruter en janvier dépendra toutefois de l’évolution du secteur offensif turinois, notamment du retour de Jeff Ekhator, attendu entre fin octobre début novembre. La Vieille Dame n’est pas seule sur le dossier puisque plusieurs formations de Premier League surveillent également l’attaquant.

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Mais l’avenir de Raimondo reste avant tout entre les mains de Bologne, qui détient ses droits jusqu’en juin 2028. Frosinone souhaite conserver son buteur jusqu’à la fin de la saison, tandis que le club propriétaire n’entend pas précipiter une décision concernant son avenir. La Juventus pourrait néanmoins tenter de sécuriser son recrutement dès janvier tout en le laissant terminer l’exercice en prêt, comme elle l’avait fait avec Federico Gatti. Une formule qui permettrait au jeune Italien de poursuivre sa progression avec du temps de jeu, sans empêcher les Turinois de prendre de vitesse la concurrence anglaise. De son côté, la direction de Bologne, devra bientôt se pencher sur ce dossier, alors que le contrat de Raimondo arrivera à échéance dans moins de deux ans.