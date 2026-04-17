Michael Olise est le prochain Ballon d’Or d’après une légende du foot allemand

Oliver Kahn est fou du Tricolore ! En effet, lors d’une récente déclaration dans l’émission 'Triple Der Hagedorn Fußballtalk" sur Sky Sports, l’ancien gardien de l’Allemagne, qui était en compagnie de Roman Weidenfeller (ancien portier du BVB), a déclaré que Michael Olise (24 ans) pouvait remporter le plus prestigieux des trophées individuels cette saison. « Quand on regarde ses performances des dernières semaines, Michael Olise est clairement en route pour le Ballon d’Or », a-t-il indiqué à propos du joueur de la semaine en C1.

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Puis, il a poursuivi sur le sujet en évoquant une anecdote assez marrante. C’était en 2002, lorsqu’il avait été invité à la cérémonie du Ballon d’Or, pensant avoir gagné le trophée à la place de Ronaldo. « Je pensais que j’avais gagné (rires) ! Si je me souviens bien, j’ai été invité, j’ai dit : "Ok, j’ai gagné ce truc" et je suis allé là-bas. Et puis j’ai appris la nouvelle, j’étais un peu énervé ». L’attaquant du Bayern Munich est plus que jamais déterminé à briller jusqu’à cet été, mais c’est bien la prochaine cérémonie qui tranchera.