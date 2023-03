Le FC Barcelone a une astuce pour débloquer 250 M€ pour son mercato

La suite après cette publicité

Malgré la vente de certains actifs l’été dernier, comme par exemple 24,5% des Barça Studios à Orpheus Media pour 100 millions d’euros, le FC Barcelone est toujours en proie à des difficultés économiques. Sur l’ensemble de ces fameux "leviers économiques", l’écurie catalane a tout de même récupéré entre 400 et 500 M€. Le club s’était endetté de manière abyssale, en plus d’avoir de très gros salaires dans son effectif. On pense par exemple à celui de Gerard Piqué, parti depuis. La plupart des anciens risquent d’ailleurs de ne pas être prolongés, ou alors avec des émoluments très inférieurs à ce qu’ils touchent actuellement.

Le fair-play financier très strict imposé par LaLiga contraint également une direction à être créative. Celle-ci est toujours à la recherche de nouvelles liquidités pour remettre les comptes à flot. Il y a par exemple eu la vente de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid cet hiver ou encore la recherche de nouveaux sponsors, mais ça ne suffit toujours pas. Il faut encore des fonds. D’après les informations de AS, le club dispose d’un atout de choix dans sa manche pour lever pas moins de 250 M€ d’un seul coup. Le quotidien espagnol l’a même appelé le "super-levier".

Un "super-levier" à 250 M€

Forcément, le nom peut en faire sourire plus d’un mais les explications du média sont assez concrètes. Le Barça possède une filiale en charge du merchandising, notamment sur la vente des maillots dans les boutiques du club. Selon AS, vendre 49% des droits de cette société (le Barça conserverait la majorité des parts dans ce cas précis) rapporterait la coquette somme citée plus haut. Avec un tel apport d’argent, le club aurait les coudées bien plus franches qu’actuellement et plus d’amplitudes sur le marché des transferts.

Le média explique bien qu’il s’agit d’une possibilité. Rien n’indique que Joan Laporta va activer ce "super-levier", mais l’historique de la saison dernière permet de crédibiliser ce scénario. Le FC Barcelone vise au moins trois recrues pour la saison prochaine, «un défenseur latéral et un défenseur central en fonction des opportunités disponibles. Peut-être aussi un attaquant», révélait le dirigeant le 7 mars dernier, qui devrait en plus de cela renouveler le contrat de Xavi et aborder la question de l’avenir d’Ousmane Dembélé. Tout cela représente un coût non négligeable et une certaine quantité d’argent frais.