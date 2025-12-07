La Fiorentina condamne les menaces de mort à l’encontre de ses joueurs et de leurs familles

Après la nouvelle défaite de la Fiorentina contre Sassuolo à l’extérieur (3-1), des menaces et des insultes ont été adressées via les réseaux sociaux aux épouses et compagnes des joueurs du club. Amanda Ferreira, l’épouse du défenseur brésilien Dodo, a dénoncé ces messages sur son compte Instagram. Selon plusieurs médias spécialisés dans l’actualité de la Fiorentina relayés par Sportmediaset, elle a demandé l’intervention des autorités compétentes et a réagi fermement en publiant la capture d’écran d’un message haineux impliquant les enfants du couple.

D’autres compagnes de joueurs ont également été visées par des propos offensants et menaçants et auraient déposé plainte. Une preuve supplémentaire des excès et de la toxicité dont peuvent faire preuve certains supporters sur les réseaux sociaux. La Fiorentina, actuelle lanterne rouge, a de son côté condamné, dimanche, « les menaces inacceptables et honteuses ». « Les comportements de ce type ne peuvent pas avoir leur place dans le football comme ailleurs dans notre société », a rappelé le club dans un communiqué.