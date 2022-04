PSG : la bataille fait rage pour Ángel Di María !

La suite après cette publicité

Arrivé dans la capitale française en provenance de Manchester United à l'été 2015, Ángel Di María est sur le point de terminer sa septième saison au Paris Saint-Germain. Très certainement sa dernière. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain et malgré une année optionnelle prévue dans son contrat, l'ailier des Rouge et Bleu ne devrait, en effet, pas prolonger au sein de la formation entraînée par Mauricio Pochettino. Auteur de 3 réalisations et 7 offrandes en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'international argentin (121 sélections, 24 buts) laissera malgré tout une trace indélébile au PSG.

Avec 18 titres au compteur, 91 buts et 117 passes décisives - faisant de lui le meilleur passeur de l'histoire du club - le numéro 11, au pied gauche soyeux, restera logiquement dans la mémoire des supporters parisiens. Un rendement impressionnant qui ne laisse d'ailleurs pas insensible plusieurs écuries européennes, prêtes à profiter de la situation contractuelle du joueur parisien. Dans cette optique, TyC Sports révèle l'intérêt de quatre grands clubs d'Europe, déterminés à s'offrir les services de l'ancien attaquant de Manchester United. Parmi eux, on retrouve notamment la Juventus Turin.

La Juve reste en pole, le Barça, l'Atlético et Benfica à l'affût !

Alors que la Vecchia Signora s'apprête à perdre Paulo Dybala, Di Maria aurait ainsi été ciblé comme le candidat idéal pour assurer la succession de la Joya. Mais les Turinois devront se méfier...Prêt à offrir un contrat pour une ou deux saisons - ce que «El Fideo» verrait d'un très bon œil puisque bien qu’il veuille jouer encore quelques années en Europe, son intention est de terminer sa carrière à Rosario Central - le club italien sera malgré tout en concurrence dans ce dossier.

En effet, selon le média argentin, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid restent également à l'affût. Quatrièmes de Liga, les Colchoneros ne seraient, en effet, pas insensibles à l'idée d'associer Rodrigo De Paul et Angel Correa à l'ailier parisien, et ce dès la saison prochaine. Enfin, Benfica, club dans lequel Ángel Di María a fait ses premiers pas en Europe, reste également dans la course. À noter que lors de son passage entre 2007 et 2010 sous les couleurs lisboètes, l'Argentin de 34 ans avait remporté trois titres, marqué 15 buts et signé 28 passes décisives.