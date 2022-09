Pays de Galles : Rob Page a prolongé !

La belle histoire continue pour Rob Page (48 ans). Après avoir été entraîneur assistant, puis entraîneur intérimaire pendant deux saisons, il est désormais prolongé en tant qu'entraîneur principal pour 4 ans, jusqu'en 2026 alors que son contrat expirait à la fin de la Coupe du Monde, comme l'indique Sky Sports. Une belle récompense pour cet ancien international (41 sélections), qui a réussi à qualifier le Pays de Galles à un Mondial pour la première fois en 64 ans.

Il est heureux et motivé. « Il n'y a pas de plus grand honneur que d'entraîner votre équipe nationale et j'ai hâte de relever le défi que les quatre prochaines années apporteront, en commençant par notre première Coupe du monde en 64 ans ». Les Gallois auront fort à faire puisqu'ils évolueront dans le groupe de l'Angleterre, des États-Unis et de l'Iran.