OM : l’analyse surprenante de Roberto De Zerbi après la défaite à Lens

Ce samedi soir, le RC Lens a remporté le choc face à l’OM pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 (2-1). Une victoire précieuse pour les Lensois qui grimpent ainsi à la deuxième place au classement. De leur côté, les Phocéens enchaînent donc avec un deuxième revers de rang après leur défaite sur la pelouse du Sporting CP en milieu de semaine. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a fait part de son incompréhension au détour d’une sortie assez déconcertante :

«C’est une deuxième défaite qui fait mal. Je pense qu’on a fait un très bon match. Toutes les statistiques sont en notre faveur, on a vraiment pas eu de chance ce samedi. On a clairement pris l’avantage d’entrée. La première fois qu’ils rentrent dans notre surface, on concède un penalty. On a toujours eu la maîtrise du ballon mais on a clairement été moins dangereux en seconde période. Le deuxième but vient sans raison. Ça fait deux fois de suite, deux matches où j’ai des difficultés à expliquer les défaites. Je n’arrive pas à les expliquer. J’essaye de prendre les choses avec lucidité, je pense que l’équipe va bien et qu’il faut continuer de progresser. Je suis content de l’équipe.»