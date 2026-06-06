Leonardo Balerdi forfait pour le Mondial avec l’Argentine

C’est la très mauvaise nouvelle pour l’Argentine. Blessé au mollet droit durant une séance d’entraînement ces dernières heures, Leonardo Balerdi (11 sélections) doit déclarer forfait pour la Coupe du Monde, annonce le compte X de l’Albiceleste, confirmant les récentes informations sorties dans la presse.

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#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Si sa blessure n’est pas si importante que cela, la convalescence du Marseillais est estimée entre 2 et 3 semaines. Il ne pourrait revenir qu’à l’occasion du 3e match de poules au minimum face à la Jordanie le 28 juin. Le staff médical a estimé que le délai était trop court pour être compétitif le reste du Mondial.