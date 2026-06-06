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Leonardo Balerdi forfait pour le Mondial avec l’Argentine

Par Maxime Barbaud
1 min.
Leonardo Balerdi avec l'Argentine @Maxppp

C’est la très mauvaise nouvelle pour l’Argentine. Blessé au mollet droit durant une séance d’entraînement ces dernières heures, Leonardo Balerdi (11 sélections) doit déclarer forfait pour la Coupe du Monde, annonce le compte X de l’Albiceleste, confirmant les récentes informations sorties dans la presse.

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Si sa blessure n’est pas si importante que cela, la convalescence du Marseillais est estimée entre 2 et 3 semaines. Il ne pourrait revenir qu’à l’occasion du 3e match de poules au minimum face à la Jordanie le 28 juin. Le staff médical a estimé que le délai était trop court pour être compétitif le reste du Mondial.

Pub. le - MAJ le
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