Serie A : l'Atalanta renverse la vapeur contre Sassuolo

La Dea voulait mettre la pression sur le Napoli, avant la réception de Bologne dimanche. Les joueurs de Gian Piero Gasperini accueillaient samedi soir, lors de la 10ème journée de Serie A, au Gewiss Stadium, une équipe de Sassuolo jamais facile à manœuvrer. Pourtant menée, l'Atalanta a néanmoins fait le plein de points face aux coéquipiers de Maxime Lopez (2-1), une nouvelle fois titulaire. La première période a été marquée par une nette domination des Bergamasques, auteurs de dix frappes sur cette entame, dont une dangereuse dans le sillage de Mario Pasalic après un une-deux avec Ademola Lookman (14e). Mais contre le cours du jeu, ce sont bien les Neroverdi qui ont ouvert le score sur une formidable action collective lancée depuis leur défense. Sur un centre du jeune Luca D'Andrea, le défenseur grec Georgios Kyriakopoulos a repris le ballon de la volée au second poteau pour tromper Marco Sportiello sous sa barre transversale (41e). Mais forte de sa domination et malgré une agressivité sans précédent de Sassuolo, qui a écopé de trois cartons jaunes, l'Atalanta est parvenu à égaliser peu de temps avant la pause. Pasalic, à la réception d'une parfaite offrande du Français Brandon Soppy, a fait trembler les filets d'Andrea Consigli d'une belle frappe (45e+1).

En seconde mi-temps, les joueurs de Gasperini ont tenu à se mettre à l'abri rapidement et Lookman a doublé la mise sur une nouvelle passe décisive de Soppy (46e). À l'heure de jeu, la Dea continuait d'assoir sa domination, à la recherche d'une troisième réalisation, jusqu'au sursaut d'orgueil de Domenico Berardi, entré en jeu à la 56ème minute puis sorti sur blessure, qui a vu sa frappe lointaine s'écraser sur la transversale (64e). Par la suite, Rasmus Winther Højlund s'est procuré une belle occasion en récupérant le ballon perdu par Jeremy Toljan mais Consigli est bien sorti pour stopper le potentiel but du break (81e). Bis repetita quelques minutes plus tard où Jérémie Boga est parti à toute vitesse en contre-attaque avant de servir son coéquipier Matteo Ruggeri qui n'a pas cadré (89e). Au classement, les Orobici pointent provisoirement en tête du championnat italien. Les joueurs d'Alessio Dionisi restent seuls 9èmes, devant Empoli. Le weekend prochain, l'Atalanta affrontera à domicile la Lazio Rome pour un duel qui sentira la poudre, tandis que Sassuolo jouera Vérone en Emilie-Romagne.