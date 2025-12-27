Nigeria - Tunisie : le bijou d’Ademola Lookman pour le 3-0

Equilibré sur le papier, le duel entre le Nigeria et la Tunisie a vite tourné à l’avantage des Super Eagles ce soir. Les Nigérians ont été lancés par Victor Osimhen, buteur après s’être rendu coupable de nombreux ratés en première période, puis Ndidi a fait le break juste après la pause.

Passeur décisif sur les deux buts, Ademola Lookman a également enfilé le costume du buteur pour le 3-0. Le joueur de l’Atalanta était trouvé en retrait par un Victor Osimhen au four et au moulin. Il temporisait plutôt que de tirer en première intention, éliminait son défenseur d’une feinte de corps dévastatrice, et marquait du pied gauche (3-0, 67e). Malgré la réduction de l’écart de Talbi, les Nigérians sont en train d’envoyer un message fort au continent africain.