Menu Rechercher
Commenter
CAN

Nigeria - Tunisie : le bijou d’Ademola Lookman pour le 3-0

Par Jordan Pardon
1 min.
Lookman (Nigeria) et Seri (Ivoire) au duel @Maxppp

Equilibré sur le papier, le duel entre le Nigeria et la Tunisie a vite tourné à l’avantage des Super Eagles ce soir. Les Nigérians ont été lancés par Victor Osimhen, buteur après s’être rendu coupable de nombreux ratés en première période, puis Ndidi a fait le break juste après la pause.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025
🇳🇬🇹🇳Ademola Lookman y va aussi de son but et enfonce les Aigles de Carthage !
🤜 Un but plein de sang froid pour le 3-0 en faveur du Nigéria !!!
#NIGTUN #beINCAN2025
Voir sur X

Passeur décisif sur les deux buts, Ademola Lookman a également enfilé le costume du buteur pour le 3-0. Le joueur de l’Atalanta était trouvé en retrait par un Victor Osimhen au four et au moulin. Il temporisait plutôt que de tirer en première intention, éliminait son défenseur d’une feinte de corps dévastatrice, et marquait du pied gauche (3-0, 67e). Malgré la réduction de l’écart de Talbi, les Nigérians sont en train d’envoyer un message fort au continent africain.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Nigeria
Ademola Lookman

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Nigeria Flag Nigeria
Ademola Lookman Ademola Lookman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier