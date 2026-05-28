Le PSG et l’OM parmi les clubs les plus valorisés du monde, le LOSC fait son entrée

La saison 2025-26 va s’achever en beauté samedi avec la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Deux clubs qui ont réalisé de belles choses sportivement cette année. Mais pas seulement. Les Parisiens et les Gunners développent leurs marques mais aussi d’autres aspects comme le merchandising et leur expansion à l’international. Tout ces efforts portent leurs fruits puisque les deux écuries continuent de se faire une place parmi les clubs les plus puissants de la planète football. Le PSG et Arsenal sont tous les deux présents dans le classement des 32 clubs les plus valorisés du monde établi par l’institut Football Benchmark, dévoilé en avant-première par Marca.

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Le Real Madrid est toujours le roi du monde

Pour cette onzième édition, c’est encore le Real Madrid qui est couronné. Malgré une nouvelle saison blanche, les Merengues sont en tête de ce classement des écuries ayant la plus haute valorisation d’entreprise avec un total de 7,725 milliards d’euros. Il s’agit d’une valorisation record. Florentino Pérez peut se frotter les mains puisque son club continue d’évoluer positivement avec une hausse de 23% sur un an. L’an passé, il était valorisé à 6,278 milliards d’euros. Le nouveau Santiago-Bernabéu et tout ce qu’il peut offrir au niveau commercial permettent aux Madrilènes de s’appuyer sur une véritable machine à cash. Il y a du changement sur la deuxième marche du podium, occupée à présent par le FC Barcelone.

Le club culé, qui n’était plus à cette place depuis 2022, a profité d’une hausse de 33 % pour se hisser à cette position avec un total de 5,918 milliards d’euros. Mais c’est encore loin derrière le Real Madrid, qui affiche une avance de 1,8 milliard d’euros. Quoi qu’il en soit, le Barça peut compter dans ses rangs sur Lamine Yamal, le joueur le plus cher du monde selon Football Benchmark. L’Espagnol est valorisé à 290 M€. Deuxième l’an dernier, Manchester City complète le podium avec un total de 5,102 Md€. Les Skyblues devancent Manchester United (5,093 Md€,4e, -1 place), Arsenal (4,930 Md€, 5e, + 2 places), le Bayern Munich (4,718 Md€, 6e, -1 place) et Liverpool (4,691 Md€, 7e, -1 place).

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Statu quo pour le PSG, l’OM et le LOSC sont aussi là

Comme l’an dernier, le Paris Saint-Germain pointe à la 8e place avec un total de 4,525 Md€. Marca précise que Paris a connu «une amélioration remarquable de son efficacité salariale suite au départ de Mbappé» et que «le club français a réduit ses coûts de personnel de plus de 120 millions d’euros et a trouvé un modèle beaucoup plus viable». Tottenham (3,586 Md€, 9e) et Chelsea (3,043 Md€, 10e) complètent le top 10. Les deux écuries londoniennes sont à la même position que l’an dernier. Pour le reste, on peut noter que la Premier League est le championnat le plus représenté dans le classement des 32 équipes. En effet, il y a 9 écuries anglaises (Newcastle, Aston Villa, West Ham s’ajoutent à celles déjà mentionnées).

En revanche, la Serie A perd du terrain avec aucun représentant dans le top 10. Il faut aller à la 12e place pour trouver l’Inter, qui progresse de 25% sur un an (2,137 Md€) et à la 14e pour trouver la Juventus (1,837 Md€). Enfin, il faut noter les entrées dans le top 32 de Newcastle United, Galatasaray, Feyenoord Rotterdam et le LOSC. Le club nordiste est 30e avec un total de 509 M€. C’est moins que l’Olympique de Marseille, qui pointe à la 24e place (667 M€, -1 place). Mais c’est mieux que l’Olympique Lyonnais qui n’est plus dans le classement pour la deuxième année consécutive. Les problèmes financiers rencontrés par les Rhodaniens expliquent certainement cela. Paris, Marseille et Lille, eux, en font partie et sont les 3 représentants de notre chère Ligue 1.