Nice ne bousculera pas son mercato pour l'Europa League

Vainqueur de l'AS Saint-Étienne en finale de Coupe de France (1-0), le Paris Saint-Germain a fait le bonheur de l'OGC Nice. Cinquièmes suite à l'arrêt prématuré de la Ligue 1 2019-2020, les Aiglons pouvaient en effet être qualifiés pour la phase de poules de Ligue Europa en cas de succès du club parisien. Avec ce scénario, Patrick Vieira et ses hommes participeront donc à la prochaine édition de la C3 (tirage au sort le 2 octobre) ! Au lendemain de cette qualification sans jouer, Patrick Vieira a confié sa satisfaction au département communication de son club. «On est excité, on a envie de vivre à fond cette Coupe d’Europe, on va s’en donner les moyens. C’est une récompense pour le travail fourni par le club sur ces dernières années. Pour les supporters, les joueurs, être européen après tout ce qui s’est passé, c’est une très bonne chose. Le club peut continuer d’être ambitieux,» a déclaré le coach niçois.

Cette qualification a également fait réagir Jean-Pierre Rivère. Le Président de l'OGC Nice a exprimé sa joie sans pour autant tomber dans l'euphorie. «J’ai vécu le match avec beaucoup de recul et de sérénité, parce que son issue n’était pas entre nos mains. Mais encore une fois, ce soir, nous sommes heureux. Nous pensons également à nos supporters, qui nous ont poussés toute la saison. Cette qualification est aussi la leur et j’espère que toutes les conditions seront réunies pour qu’ils en profitent pleinement,» a-t-il d'abord déclaré, avant de dégonfler l'idée d'un mercato chamboulé par la coupe d'Europe. «Ça ne va pas changer notre mercato, ajoute le président niçois. On l’avait préparé sans cette C3, on ne va pas déroger à nos plans. Mais ce qui est certain, c’est qu’on va tout faire pour essayer de bien figurer dans cette belle compétition. Ça va permettre à nos jeunes joueurs d’acquérir une expérience supplémentaire.» Pour rappel, Nice a déjà enregistré les arrivées de cinq renforts : les défenseurs centraux Robson Bambu et Flavius Daniliuc, le latéral gauche Hassane Kamara, le milieu Morgan Schneiderlin et l'attaquant Amine Gouiri.