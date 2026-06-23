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Coupe du Monde

CdM 2026 : Gianni Infantino confirme que Donald Trump remettra le trophée

Par Aurélien Macedo
Donald Trump feu @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 est lancée depuis le 11 juin dernier et la phase de poules bat son plein. Président de la FIFA, Gianni Infantino traverse le Canada, les États-Unis et le Mexique durant la compétition.

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Invité de la chaîne américaine de la FOX, il a confié que le président américain Donald Trump sera présent avec lui pour remettre le trophée au vainqueur le 19 juillet. « Nous serons ensemble avec le président pour assister à la finale et remettre le trophée au vainqueur, bien sûr. Nous serons ensemble tout le temps », a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
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