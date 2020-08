Serie A : un projet d'investissement à 1,3 milliard d'euros

Revenue sur le devant de la scène en proposant un jeu plus offensif et alléchant, la Serie A s'est refait une santé. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus, et les rumeurs menant Lionel Messi à l'Inter, le championnat italien prouve son attractivité retrouvée, même pour les investisseurs. Ainsi, une offre de 1,3 milliard d'euros se préparerait pour acquérir une partie du championnat, comme le révèle L'Équipe.

En effet, les sociétés CVC Capital Partners et Advent International seraient prêtes à s'unir pour transmettre une offre de ce calibre et s'offrir 15% de la Serie A. Cette nouvelle compagnie contrôlerait aussi les droits de diffusion télé des rencontres de championnat. La proposition devrait être étudier par la ligue italienne, qui va se prononcer rapidement. Une condition toutefois : 14 des 20 clubs de Serie A devront également donnés leur accord pour cette compagnie soit fondée.