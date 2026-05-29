Le FC Barcelone frappe un premier grand coup avec Anthony Gordon

Le FC Barcelone démarre ce mercato tambour battant. Alors que la saison vient à peine de se terminer en Espagne et que les regards se tournent vers la finale de Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde, les Culés viennent d’annoncer la signature de leur toute première recrue de cet été. On ne s’y attendait pas forcément car les rumeurs n’ont que quelques jours. Il s’agit d’Anthony Gordon. Il débarque en provenance de Newcastle.

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«L’ailier anglais signe jusqu’en 2031 après avoir marqué les esprits en Europe lors de son passage à Newcastle United. Le FC Barcelone et Newcastle United ont trouvé un accord pour qu’Anthony Gordon devienne un Blaugrana pour les cinq prochaines saisons. Il rejoint le club après avoir terminé meilleur buteur de Newcastle United la saison dernière et avoir été le joueur ayant réalisé le plus de dribbles. Gordon a impressionné lors de ses trois apparitions contre le Barça la saison dernière en Ligue des Champions. Et il revêt enfin le maillot du Barça. Ce sera après la Coupe du Monde, ce qui lui offre une nouvelle occasion de prouver sa maturité en tant que joueur ambitieux», informe le communiqué du Barça. L’ailier de 25 ans a paraphé un contrat de 5 saisons avec le champion d’Espagne en titre.

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Un transfert à plus de 70 M€

Tout est allé très vite dans ce dossier. L’international anglais est arrivé en Catalogne ce jeudi pour passer sa visite médicale et compléter tous les éléments obligatoires à sa signature. Pour le convaincre, et surtout convaincre les Magpies, les Blaugranas ont déboursé pas moins de 70 M€, plus de 10 M€ de bonus. Peu de monde pensait que le club était en capacité de financer un tel mouvement après des années à devoir se serrer la ceinture.

Ce n’est sans doute pas fini. Hansi Flick et sa direction souhaitent également recruter un numéro 9 de premier plan pour remplacer le départ de Robert Lewandowski. Le nom de Julian Alvarez apparaît comme prioritaire, mais il faudra cette fois monter une opération autrement plus onéreuse. On parle de 150 M€ entre le transfert et le salaire. Gordon va lui vite revenir en Angleterre et retrouver sa sélection qui l’attend pour disputer la Coupe du Monde où il sera regardé de près.