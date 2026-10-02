L’ancien crack de l’OM Enzo Sternal commence à faire parler de lui en Belgique

Le chemin vers le plus haut niveau est rarement un long fleuve tranquille. Enzo Sternal (19 ans) en sait quelque chose. Considéré comme l’un des joyaux de la formation de l’Olympique de Marseille et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, le milieu offensif polyvalent avait finalement fait le choix de signer à Anderlecht au mercato d’hiver 2025 contre un chèque de 500 000 euros après 22 minutes en Ligue 1 avec son club formateur. Attiré par le directeur sportif Olivier Renard, l’ancien Nancéien pensait y trouver un tremplin idéal. Mais le destin en a décidé autrement. Alors qu’il devait intégrer le groupe professionnel à l’aube de la saison 2025-2026, l’enfant chéri des supporters phocéens a été victime d’une grave blessure au genou avec rupture des ligaments croisés. Un véritable coup de massue, suivi d’une récente et légère rechute, qui a considérablement freiné son ascension vers le monde professionnel.

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Le patron incontesté des RSCA Futures

Aujourd’hui, ce cauchemar est officiellement derrière lui. Totalement débarrassé de ses pépins physiques, Enzo Sternal marche littéralement sur l’eau en ce début d’exercice avec les RSCA Futures, la réserve du club belge qui évolue en Challenger Pro League (deuxième division). Considéré de loin comme le meilleur élément de son équipe, le Français porte les siens et s’impose comme la véritable lueur d’espoir du début de saison avec un bilan flatteur de deux buts et trois passes décisives lors des trois derniers matches de son équipe en championnat. La presse locale, de même que de nombreux supporters des Mauves, s’enflamment d’ailleurs pour ses performances. Mercredi dernier, lors d’un entraînement ouvert au public ayant rassemblé près de 3 000 supporters au Lotto Park, l’international U18 tricolore a fait chavirer les fans mauves en inscrivant un but exceptionnel, immédiatement qualifié de « superbe but à la Dodi Lukebakio » par La Dernière Heure.

Face à ce retour au premier plan, la direction du Sporting d’Anderlecht se montre logiquement très précautionneuse. Hors de question de griller les étapes ou de risquer une nouvelle rechute avec le talent tricolore. Si ses performances appellent potentiellement à une promotion immédiate, l’ancien Marseillais se heurte pour l’instant à un embouteillage monstre à l’étage supérieur : les dirigeants ont recruté massivement cet été avec pas moins de douze nouveaux joueurs intégrés à l’effectif pro. Malgré cette concurrence féroce, le travail acharné d’Enzo Sternal a fini par être récompensé puisqu’il vient tout juste de s’entraîner avec l’équipe première de l’écurie belge durant cette trêve internationale.

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La France n’a pas oublié son talent

Cette éclosion de l’autre côté de la frontière n’est d’ailleurs pas passée inaperçue dans l’Hexagone. Preuve que sa cote de popularité est restée intacte malgré ses longs mois de galère à l’infirmerie, l’ancien minot a conservé une belle valeur sur le marché. Selon nos informations, plusieurs écuries du championnat de France ont flairé la bonne affaire et ont concrètement tenté de le rapatrier lors du dernier mercato estival. Si le Franco-Algérien est finalement resté en Belgique pour tenter de percer définitivement et faire ses grands débuts avec l’équipe première du RSCA, il ne fait aucun doute que ses prochains mois seront scrutés à la loupe par les recruteurs français, mais aussi par l’équipe de France U20. Le compte à rebours est lancé.