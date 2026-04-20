Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-sixième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Sacré champion d’Allemagne avec sa victoire 4-2 contre Stuttgart sous le maillot du Bayern Munich, Harry Kane comptabilise 32 buts en 27 matches avec une nouvelle réalisation.

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Muet hier lors de la défaite du Sporting CP conte Benfica (2-1), Luis Suárez se retrouve toutefois à la deuxième place. L’attaquant colombien comptabilise ainsi 24 buts en 27 matches. Le podium est complété par le buteur français Kylian Mbappé. Ne jouant pas ce week-end compte tenu de la finale de Coupe du Roi, il ne jouera que demain contre le Deportivo Alavés. Il reste en attendant doté de 23 buts en 26 matches.

Erling Haaland se replace

Ayase Ueda échoue de son côté au pied du podium. L’attaquant japonais du Feyenoord reste bloqué à 23 buts en 28 matches puisque son équipe n’a pas joué ce week-end. Décisif avec le but de la victoire de Manchester City contre Arsenal (2-1), Erling Haaland remonte à la cinquième place. Le Nigérian affiche 23 buts en 31 matches. Paul Onuachu suit au sixième rang. Le joueur de Trabzonspor affiche 22 buts en 26 matches, mais n’a pas marqué hier contre Istanbul Basaksehir.

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Septième Vangelis Pavlidis suit avec 21 buts en 30 matches. L’attaquant grec de Benfica n’a pas marqué lors de la victoire 2-1 de son équipe contre le Sporting CP. Huitième, Vedat Muriqi maintient le rythme avec 21 buts en 30 matches. Comme les autres joueurs de Liga, il n’a pas marqué ce week-end. Accroché avec Brentford par Fulham (0-0), Igor Thiago pointe au neuvième rang avec 21 buts en 33 matches. Enfin, Yanis Begraoui ferme la marche avec 19 buts en 29 matches. Le Marocain d’Estoril joue ce soir contre Moreirense.

Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Esteban Lepaul (Stade Rennais), Ayoub El Kaabi et Tawanda Maswanhise (Motherwell) sont plus loin avec 17 buts. Lautaro Martinez (Inter Milan), Joaquín Panichelli (Strasbourg), Talisca (Fenerbahçe), Luka Jovic (AEK Athènes), Chris Bédia (Young Boys de Berne) et Ante Budimir (Osasuna) suivent avec 16 réalisations.

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Le classement des tops buteurs européens