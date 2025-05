Manchester United a fixé son budget mercato

Manchester United ne sauvera pas sa piètre saison 2024/2025 s’il remporte la Ligue Europa ce soir face à Tottenham, mais les Red Devils ne bouderont pas ce moment de plaisir si les dieux du football se montrent favorables à Bilbao. De son côté, Ruben Amorim tentera lui aussi de retrouver le sourire après avoir multiplié les déclarations pessimistes et inquiétantes depuis qu’il est à Old Trafford. Et après ?

Selon The Times, le bilan très médiocre du Portugais en Premier League (16e du classement) ne changera rien. Sir Jim Ratcliffe apprécie énormément Amorim et ne compte absolument pas le limoger, même s’il perd la finale de ce soir. Les deux hommes s’appellent toutes les semaines et Amorim débrief souvent ses matches avec le patron de MU dans un groupe WhatsApp dans lequel figurent d’autres dirigeants. Sauf incroyable revirement de situation, l’ancien coach du Sporting CP sera donc toujours en poste la saison prochaine.

MU aura de quoi faire pour son mercato

À quels changements faut-il s’attendre ? Après avoir déboursé environ 697 M€ depuis la saison 2022/2023 sur le marché des transferts, MU va-t-il envoyer la sauce cet été ? Récemment interrogé à ce sujet, Amorim avait clairement indiqué que sa priorité n’était pas le mercato. «Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer en été, le sentiment dans le club et la façon dont nous voyons les choses. Le sentiment que nous ne pouvons pas perdre un match. Nous devons changer cela et ne pas penser aux transferts. C’est plus important que de changer les gens.»

Cela n’empêche pas son club de s’activer pour autant en coulisses puisque la presse anglaise annonçait hier que les Red Devils étaient bien partis pour recruter le duo d’attaquants Liam Delap (Ipswich)-Matheus Cunha (Wolverhampton). Deux recrues estimées tout de même à 110 €. De son côté, The Times assure qu’Amorim aura plus de 118 M€ à dépenser cet été. Un budget mercato que MU espère augmenter d’au moins 100 M€ avec les ventes de Marcus Rashford, Antony et Jadon Sancho.